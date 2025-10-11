Roma Femminile il Tre Fontane attende il Barcellona | obiettivo tutto esaurito
Il cambio in panchina nel corso dell’estate ha segnato un nuovo corso in casa Roma Femminile, con il neo tecnico Rossettini che proverà ad aprire un nuovo ciclo importante di risultati. In questo inizio di stagione le giallorosse hanno dato segnali incoraggianti, come il raggiungimento della finale di Serie A Women’s Cup e la qualificazione al tabellone principale di Women’s Champions League grazie al successo nella doppia sfida con lo Sporting. Proprio in campo continentale, la prima giornata della League Phase è stata una batosta per la Roma Femminile, sconfitta 6-2 dal Real Madrid. Un nuovo prestigioso appuntamento andrà in scena mercoledì 15 ottobre al Tre Fontane, quando le ragazze di Rossettini affronteranno il Barcellona. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - femminile
