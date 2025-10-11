Roma Celik si prende la scena | Massara valuta il rinnovo

Zeki Celik sta attraversando uno dei momenti più positivi da quando veste la maglia della Roma. Il terzino turco, con prestazioni solide e grande affidabilità tattica, si è conquistato la piena fiducia di Gian Piero Gasperini, diventando un punto fermo nella fase difensiva giallorossa. Come riportato da Il Tempo, anche la società osserva con soddisfazione la crescita del giocatore, apprezzandone la continuità e la capacità di adattarsi ai diversi sistemi di gioco richiesti dal tecnico. Possibile rinnovo in vista. Il direttore sportivo Ricky Massara starebbe valutando l’ipotesi di proporre a Celik un rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2026. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Celik si prende la scena: Massara valuta il rinnovo

