Roma 65 bambini ucraini in visita al villaggio di Peter Pan all’Eur
Sessantacinque tra bambini e genitori ucraini sono stati accolti nel villaggio Peter Pan – This is Wonderland, guidati dall’associazione Donne for Peace ETS, ospiti del Municipio IX Roma Eur. La visita è avvenuta alla vigilia della Giornata Internazionale delle Giovani Ragazze, come alcune di quelle che facevano parte del gruppo di profughi di guerra a cui l’associazione e l’amministrazione municipale hanno regalato una serata di spensieratezza. Ad accoglierli Volha Marozava presidente della realtà associativa attiva sul territorio grazie ai volontari che vi operano, insieme alla presenza istituzionale di Augusto Gregori, vicepresidente del nono municipio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Esplosione a Roma, la scuola Rosa Parks si rifà il look per ospitare i bambini dell'istituto reso inagibile
Gaza, atterrato a Roma l’aereo con 6 bambini bisognosi di cure
Roma, arrivati a Ciampino 31 bambini feriti dalla Striscia di Gaza a bordo di 3 aerei militari C130J, verranno curati in 14 ospedali - VIDEO
Cari bambini, siete pronti a scoprire assieme a noi la leggenda di Romolo e Remo? Questo sabato vi portiamo alla scoperta dei luoghi dove tra leggenda e realtà è nata la nostra bella Roma? Tra racconti, leggende e curiosità, il divertimento è assicurato! N Vai su Facebook
Unicef, 70% dei bambini ucraini senza accesso ai servizi di base - Il 70% dei bambini in Ucraina, 3,5 milioni di persone, non ha accesso a beni e servizi essenziali quali cibo e rifugio, secondo un recente rapporto dell'Unicef, che segnala fra ... Riporta tuttosport.com
Il cooperante sotto le bombe. Antichi e il dramma dell’Ucraina: "Bimbi traumatizzati dalle sirene" - Il commento al report ‘Indifesa’: "Le temperature sono già rigidissime: li aiutiamo con la legna". Come scrive msn.com