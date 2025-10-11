Sessantacinque tra bambini e genitori ucraini sono stati accolti nel villaggio Peter Pan – This is Wonderland, guidati dall’associazione Donne for Peace ETS, ospiti del Municipio IX Roma Eur. La visita è avvenuta alla vigilia della Giornata Internazionale delle Giovani Ragazze, come alcune di quelle che facevano parte del gruppo di profughi di guerra a cui l’associazione e l’amministrazione municipale hanno regalato una serata di spensieratezza. Ad accoglierli Volha Marozava presidente della realtà associativa attiva sul territorio grazie ai volontari che vi operano, insieme alla presenza istituzionale di Augusto Gregori, vicepresidente del nono municipio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, 65 bambini ucraini in visita al villaggio di Peter Pan all’Eur