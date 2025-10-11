Rogo in un' abitazione nel Milanese tre morti Evacuate 50 persone dal palazzo
AGI - Tre membri di una famiglia, padre e madre di 88 e 85 anni e il figlio di 45, sono morti in un incendio che è divampato nella loro abitazione a Cornaredo, nel Milanese, intorno alle 4 e 30. Il rogo si è sviluppato al primo dei sei piani di un palazzo dal quale sono state evacuate 50 persone appartenenti a 17 nuclei familiari. Le indagini e le cause. L' appartamento è stato sottoposto a sequestro. Sono in corso indagini da parte della Compagnia dei Carabinieri di Corsico. Saranno effettuati accertamenti da parte dei Vigili del Fuoco per risalire alle cause dell'incendio, di probabile natura accidentale. 🔗 Leggi su Agi.it
