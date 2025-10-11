Rogo in un' abitazione nel Milanese tre morti Evacuate 50 persone dal palazzo

AGI - Tre membri di una  famiglia, padre e madre di 88 e 85 anni e il figlio di 45, sono morti in un  incendio  che è divampato nella loro  abitazione a Cornaredo, nel Milanese, intorno alle 4 e 30. Il  rogo  si è sviluppato al primo dei sei piani di un palazzo dal quale sono state  evacuate 50 persone  appartenenti a 17 nuclei familiari. Le indagini e le cause. L' appartamento  è stato sottoposto a  sequestro. Sono in corso  indagini  da parte della  Compagnia dei Carabinieri di Corsico. Saranno effettuati  accertamenti  da parte dei  Vigili del Fuoco  per risalire alle  cause dell'incendio, di probabile  natura accidentale. 🔗 Leggi su Agi.it

