Rockin'1000 | la più grande rock band del mondo vola a New Orleans
(askanews) – Rockin’1000, la più grande rock band del mondo si esibirà per la prima volta negli Stati Uniti con un concerto epico, tra i più importanti della loro storia, il prossimo 31 gennaio 2026 a New Orleans. Per un’unica e irripetibile notte al Caesars Superdome, 1.000 musicisti, tra cui chitarristi, bassisti, batteristi, tastieristi, cantanti e, in un omaggio speciale a New Orleans, una sezione di fiati con trombe, sassofoni e tromboni – provenienti da ogni angolo del Paese e del mondo, saliranno sul palco, per sprigionare una potenza sonora senza precedenti: dal vivo, ad alto volume e perfettamente sincronizzati. 🔗 Leggi su Amica.it
