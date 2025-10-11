rock made in usa con onerepublic e counting crows

Rock americano allo specchio in questo weekend, con Ryan Tedder e i suoi OneRepublic impegnati stasera al Forum e i Counting Crows di Adam Duritz (nella foto) domani all’ Alcatraz. Due mondi, due visioni a confronto. Da un lato il pop rock della band di Colorado Springs, ad Assago dopo tre anni di lontananza grazie a quell’ Escape to Europe 2025 Tour transitato ieri sera pure a Bologna, dall’altro l’alternative della formazione di Berkeley, vista l’ultima volta a Milano sul palco di JazzMi, tornata sulla scena a maggio con l’album “ Butter Miracle, the complete sweets! ”. Nati a un decennio (abbondante) di distanza, OneRepublic e Counting Crows rappresentano due approcci differenti ma complementari alla musica: uno più moderno e radiofonico, l’altro più introspettivo e legato alla tradizione cantautorale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

