Robinho Jr Inter Romano frena i rumors! La verità dell’esperto di mercato
Inter News 24 Robinho Jr Inter, il figlio d’arte, giovane talento del Santos, al centro delle voci di mercato, ma per ora i nerazzurri non sono concretamente coinvolti. Tanti rumors sono circolati dal Brasile riguardo l’interesse dell’ Inter per Robinho Junior, figlio dell’ex attaccante Robinho, che attualmente gioca nel Santos. Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato della situazione sul suo canale YouTube, chiarendo alcuni aspetti riguardo al futuro del giovane talento brasiliano. Romano ha confermato che c’è molta attenzione su Robinho Junior, classe 2005, ma ha anche precisato che, sebbene l’ Inter sia interessata e stia seguendo il giocatore, al momento non ci sono trattative concrete. 🔗 Leggi su Internews24.com
