Roberto Mancini | Mi manca allenare sognavo di essere io il dopo Spalletti in Nazionale

Al Festival dello Sport di Trento l’ex ct azzurro ha raccontato emozioni e rimpianti: dall’Europeo vinto a Wembley al sogno Mondiale sfumato, fino al desiderio di tornare un giorno sulla panchina della Sampdoria. “Con l’Italia è stata l’esperienza più bella della mia vita. Speravo di restare dopo Spalletti, ma ci sono state incomprensioni. Il campo mi manca, come manca a tutti gli ex calciatori”. Roberto Mancini torna a parlare della sua esperienza in azzurro e lo fa con la sincerità di chi ancora vive di calcio. Ospite al Festival dello Sport di Trento, l’ex commissario tecnico della Nazionale non ha nascosto emozioni, rimpianti e un pizzico di nostalgia per un’avventura che lo ha segnato profondamente. 🔗 Leggi su Sportface.it