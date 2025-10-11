Roberto Mancini | Mi manca allenare sognavo di essere io il dopo Spalletti in Nazionale
Al Festival dello Sport di Trento l’ex ct azzurro ha raccontato emozioni e rimpianti: dall’Europeo vinto a Wembley al sogno Mondiale sfumato, fino al desiderio di tornare un giorno sulla panchina della Sampdoria. “Con l’Italia è stata l’esperienza più bella della mia vita. Speravo di restare dopo Spalletti, ma ci sono state incomprensioni. Il campo mi manca, come manca a tutti gli ex calciatori”. Roberto Mancini torna a parlare della sua esperienza in azzurro e lo fa con la sincerità di chi ancora vive di calcio. Ospite al Festival dello Sport di Trento, l’ex commissario tecnico della Nazionale non ha nascosto emozioni, rimpianti e un pizzico di nostalgia per un’avventura che lo ha segnato profondamente. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: roberto - mancini
Bologna, tre indizi fanno una prova: c’è la firma di Roberto Mancini
Luciano Moggi in esclusiva: “Roberto Mancini? Lo vedrei bene in Serie A”
A Forum arriva Camilla Mancini, figlia del ct Roberto Mancini
“TORNARE IN NAZIONALE RESTA UN SOGNO” Al Festival dello Sport di Trento, Roberto #Mancini torna a parlare della sua esperienza come tecnico della Nazionale e non nasconde un suo desiderio: “Tornare in Nazionale resta un sogno. Come ho detto - X Vai su X
Rompipallone.it. . Roberto Mancini, presente come ospite a "Il Festival dello Sport" a Trento, ha parlato anche della sua passata esperienza in Nazionale Sulla partita di stasera dell'Italia contro l'Estonia, l'ex CT non ha dubbi #RobertoMancini #Nazional - facebook.com Vai su Facebook
Roberto Mancini “Mi manca allenare. Speravo di essere io il dopo Spalletti per la Nazionale” - 1 minuto per la lettura TRENTO (ITALPRESS) – “Era difficile ma anche facile accettare l’incarico di allenare la Nazionale. msn.com scrive
Serie A allertata, Mancini può tornare subito: l’annuncio è inequivocabile - L'ex ct della Nazionale Roberto Mancini rivela il desiderio di tornare in azzurro, ma ora soprattutto di rientrare in panchina ... Come scrive calciomercato.it