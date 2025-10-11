Su Roberto Baggio spunta una verità scomoda che sa tanto di batosta, a raccontarla direttamente il campione. Quando si parla di Roberto Baggio, inevitabilmente si parla di emozioni. È stato uno di quei campioni capaci di andare oltre il risultato, oltre le maglie e le rivalità, perché in campo portava qualcosa che non si insegnava: il talento puro unito a un’anima fragile e autentica. Il Divin Codino ha segnato un’epoca, regalando al pubblico momenti di poesia calcistica che ancora oggi restano impressi nella memoria collettiva. Dal rigore sbagliato di Pasadena ai gol impossibili con la maglia del Brescia, la sua carriera è una lunga altalena di gloria e dolore, come se il destino si fosse divertito a metterlo costantemente alla prova. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Roberto Baggio, spunta fuori la verità: una vera batosta