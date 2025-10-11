È uscito oggi e sarà in radio da venerdì 17 ottobre “ PRETTY FACE “, il nuovo singolo di ROBBIE WILLIAMS contenuto nel suo nuovo e attesissimo album, “ BRITPOP “, in uscita il 6 febbraio e disponibile in pre-order. La copertina dell’album è un chiaro richiamo al titolo, e presenta un dipinto di uno dei look più iconici di Robbie: la tuta rossa che indossò al Glastonbury Festival nel 1995, all’apice dell’era Britpop. “ BRITPOP “ sarà disponibile in diversi formati, tra cui CD, CD deluxe, musicassetta, alt cassette e in formato digitale, mentre per un periodo limitato, sullo store ufficiale di Robbie Williams, saranno disponibili anche dei bundle autografati. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Robbie Williams,: è uscito “Pretty Face”