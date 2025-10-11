Robbiati Colli Rogora e Schenk nuovi campioni italiani di arrampicata sportiva

11 ott 2025

Le maglie tricolori assegnate sulle strutture del nuovo Centro Tecnico Federale di Arco (TN), inaugurato per l’occasione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Arrampicata, Robbiati e Colli campioni italiani Speed. Rogora e Schenk dominano nella Lead

robbiati colli rogora schenkLe maglie tricolori assegnate sulle strutture del nuovo Centro Tecnico Federale di Arco (TN), inaugurato per l’occasione - I risultati dei campionati italiani di arrampicata sportiva 2025 Speed e Lead. Da gazzetta.it

