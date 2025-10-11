Rituali di benessere contemporanei | la rinascita del tempo

Life&People.it È una rivoluzione silenziosa quella legata al mondo beauty. Non solo estetica, ma un cambiamento culturale e sensoriale che coinvolge mente, corpo e ambiente quotidiano. Negli ultimi anni, la definizione di benessere è cambiata, facendo spazio a nuovi rituali. Rituali lenti e gesti consapevoli si integrano nella quotidianità, convivendo in modo armonioso e coeso; un ritorno all’essenziale che avviene con consapevolezza nuova dove il benessere giorno dopo giorno, dà voce alla propria autenticità. Il ritorno alla semplicità. Oggi, il benessere non evoca immagini di resort esclusivi o di spa immerse nella natura. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

In questa notizia si parla di: rituali - benessere

Nel segno di un ritorno a sé stessi, si ritrova nuova energia, equilibrio e piccoli rituali quotidiani che aiutano a ritrovare concentrazione, motivazione e benessere

Rituali sensoriali. Benessere d’autunno alle Terme di Saturnia

De Montel Terme Milano: l’autunno del benessere tra vino, rituali e atmosfere dantesche

Arriva anche a Torino Rituali di benessere finanziario, la lezione evento che rompe il tabù dei soldi. Il 23 ottobre saremo a Ultraspazio alle 18:30 con Alessandra Faiella, attrice, scrittrice e formatrice, che ha fatto dell’ironia il filo conduttore della sua carriera. - facebook.com Vai su Facebook

Riscoprire il benessere interiore nella vita moderna - Il potere del mindfulness nella vita di tutti i giorni Negli ultimi anni, la pratica del mindfulness ha guadagnato popolarità come strumento per gestire lo stress e migliorare la concentrazione. Secondo notizie.it

Sono andato in Cambogia e sono stato al primo museo d'arte contemporanea che trasforma il dolore in rinascita attraverso l'arte: ecco cos'ho imparato - Il Blue Art Center a Siem Reap, Cambogia, è il primo museo d'arte contemporanea che trasforma il dolore in rinascita: aprirà nella primavera 2025 Nell'epicentro della spiritualità cambogiana, tra le ... Si legge su vogue.it