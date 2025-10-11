Rituali di benessere contemporanei | la rinascita del tempo
Life&People.it È una rivoluzione silenziosa quella legata al mondo beauty. Non solo estetica, ma un cambiamento culturale e sensoriale che coinvolge mente, corpo e ambiente quotidiano. Negli ultimi anni, la definizione di benessere è cambiata, facendo spazio a nuovi rituali. Rituali lenti e gesti consapevoli si integrano nella quotidianità, convivendo in modo armonioso e coeso; un ritorno all’essenziale che avviene con consapevolezza nuova dove il benessere giorno dopo giorno, dà voce alla propria autenticità. Il ritorno alla semplicità. Oggi, il benessere non evoca immagini di resort esclusivi o di spa immerse nella natura. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
