Ritrovato in salute il ragazzo 15enne scomparso

Il ragazzo 15enne di cui era stata denunciata la scomparsa è stato trovato da una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri. Le sue condizioni di salute sono buone e al momento del ritrovamento si trovava nei dintorni del santuario di Monte Grisa. Si era allontanato volontariamente da casa. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

