Verrà ricollocato questa sera, nella Sala dei Fasti Romani di Palazzo Borromeo, il ritratto di Lucrezia Omodei. Il dipinto ritorna nella nobile dimora di Cesano dopo un intervento di restauro conservativo e pulitura della tela curato da Federica Giudici e sarà accompagnato da uno speciale concerto di musica rinascimentale. L’intervento è stato voluto dall’amministrazione nell’ambito delle numerose attività di valorizzazione del patrimonio culturale cittadino. Il ritratto a olio della consorte del conte Bartolomeo III Arese, esposto dal 2018 nella Sala dei Fasti Romani di Palazzo Arese Borromeo, verrà collocato nel corso di una cerimonia che avrà inizio alle 18 nella Sala della biblioteca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ritratto di Lucrezia Omodei. Il capolavoro ritorna a casa