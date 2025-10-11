Ritiro Hamilton arriva l’ammissione | ora è tutto chiaro

Lewis Hamilton in Ferrari si è reso protagonista di una stagione davvero complicata fino a questo momento, e le preoccupazioni aumentano. Lewis Hamilton ha alle sue spalle una carriera davvero impressionante, colma di successi e a dir poco straordinaria dal punto di vista dei risultati raggiunti. In Ferrari, però, la sua luce – escludendo le Sprint Race di Cina e Miami – sembra essersi fortemente affievolita. Complice una vettura poco competitiva il pilota inglese del team di Maranello si è trovato fin dal primo istante in cui è approdato in rosso davvero in enorme difficoltà. Senza contare che il compagno di squadra Charles Leclerc è stato mediamente più veloce e incisivo di lui in praticamente ogni fine settimana di gara. 🔗 Leggi su Sportface.it

ritiro - hamilton

Shock in Formula 1, ritiro Hamilton: Hadjar al suo posto alla Ferrari

Hamilton contro il muro al GP Olanda 2025: primo ritiro per incidente con la Ferrari

Gp d’Olanda, disastro Ferrari e doppio ritiro: Hamilton va a muro, poi incidente di Leclerc. Cos’è successo

Sedici gare senza podi, critiche da ogni parte, il futuro sempre più incerto. Ma c’è chi continua a credere in lui. Per Lewis Hamilton il primo anno in Ferrari si sta trasformando in una delle sfide più dure della carriera. Mentre molti invocano il ritiro, Alain Prost lo Vai su Facebook

Hamilton, sì al ritiro: annuncio improvviso - Situazione sempre più complicata per la Ferrari e per il pluricampione Lewis Hamilton. Si legge su diregiovani.it

Gp Olanda, Ferrari choc: doppio incidente e ritiro per Leclerc e Hamilton. Cosa è successo, la classifica - Il Gran Premio d'Olanda ha regalato numerosi colpi di scena, su tutti il ritiro di Lando Norris che ha spianato la strada ad Oscar Piastri. Scrive ilmessaggero.it