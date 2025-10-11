RISULTATI | WWE Crown Jewel 2025
L’evento da Perth promette spettacolo nel pomeriggio italiano. La WWE porta il suo spettacolo premium a Perth, in Australia, con Crown Jewel 2025 che andrà in onda alle 14:00 italiane su WWE Network (mentre negli Stati Uniti sarà trasmesso su ESPN e nel resto del mondo su Netflix ). L’evento presenta due match per il WWE Crown Jewel Championship, con Cody Rhodes che difenderà il prestigioso trofeo contro Seth Rollins dopo il loro confronto al termine di Wrestlepalooza. Nel torneo femminile, la campionessa WWE Tiffany Stratton affronterà la campionessa mondiale Stephanie Vaquer, prima lottatrice cilena a vincere un titolo femminile nella storia della compagnia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: risultati - crown
