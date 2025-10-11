Ristrutturazioni al 50% elettrodomestici | ecco quali bonus saranno confermati | L' ipotesi | aumenti e fringe tassati solo al 10%

Xml2.corriere.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Mef al lavoro sui bonus edilizi. Detrazioni al 50% per la prima casa e al 36% dalla seconda in poi anche nel 2026. La viceministra Gava: «Ottima notizia per le famiglie». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

ristrutturazioni al 50 elettrodomestici ecco quali bonus saranno confermati l ipotesi aumenti e fringe tassati solo al 10

© Xml2.corriere.it - Ristrutturazioni al 50%, elettrodomestici: ecco quali bonus saranno confermati | L'ipotesi: aumenti e fringe tassati solo al 10%

In questa notizia si parla di: ristrutturazioni - elettrodomestici

Bonus casa in scadenza a settembre: dagli incentivi per gli elettrodomestici a quelli per le ristrutturazioni, quali sono e requisiti

ristrutturazioni 50 elettrodomestici bonusBonus casa, quali restano anche nel 2026? Dalle ristrutturazioni ai mobili: le ipotesi in Manovra - Con l'arrivo della manovra 2026 si conoscerà il destino dei bonus per la casa. Segnala ilmattino.it

ristrutturazioni 50 elettrodomestici bonusConfermato il bonus Ristrutturazioni al 50% sulla prima casa: come funziona, novità e requisiti - Fine definitiva per il Superbonus e possibili novità per bonus mobili e barriere architettoniche. Secondo trend-online.com

Cerca Video su questo argomento: Ristrutturazioni 50 Elettrodomestici Bonus