risse e vandalismi allarme sugli autobus scolastici

Sasso Pisano, 11 ottobre 2026 – Con la riapertura dell’anno scolastico si stanno verificando episodi di inciviltà in violazione delle norme di civile convivenza e della Carta dei Servizi sugli autobus delle Autolineee toscane «a danno dei propri lavoratori e dei clienti del servizio di trasporti pubblico». In particolare, tali episodi si stanno ripetendo con inaccettabile frequenza sulla Linea 780 che da Volterra arriva a Sasso Pisano sulla corsa delle 14:08. At-autolinee toscane, ricordando che a bordo dei propri bus c’è un sistema di videoregistrazione le cui immagini sono a disposizione delle istituzioni autorizzate e interessate, ribadisce «la propria disponibilità a realizzare con gli istituti scolastici e con le famiglie degli studenti, azioni che possano servire a far capire agli studenti l’importanza di tenere comportamenti rispettosi dei mezzi e delle persone che svolgono un servizio a favore di tutta la comunità, e di quanto siano da evitare sia civilmente che penalmente comportamenti che violano le norme e che si possono configurare come potenzialmente rischiosi per la sicurezza del trasporto pubblico». 🔗 Leggi su Lanazione.it

