Risse botte sangue e liti a colpi di bottiglia | i quartieri di Parma sono ormai un ring

“Risse a colpi di bottiglie, sangue ovunque: è questa la “normalità”?”Se lo chiede il team Maria Luigia dopo l'articolo pubblicato da Parmatoday.“Altro che città tranquilla. Parma sta vivendo una deriva inaccettabile. L’ultimo episodio in Borgo Fiore è solo l’ennesima conferma di un degrado fuori. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: risse - botte

TeleRama. . Allarma l'escalation di risse tra giovani. A Nardò, dopo quello di venerdì, nella notte un altro pestaggio di gruppo. In ospedale un 17enne. All'alba, a Lecce, in via Trinchese, aggredito un 20enne. Botte all'esterno di un pub anche a Taurisano. - facebook.com Vai su Facebook

Ennesima rissa a bottigliate. Botte e paura a Correggio. Indagini su tre uomini in fuga - Il parapiglia c’è stato sabato sera, in pieno centro storico. Come scrive msn.com

Risse e liti, il Polesine si blinda dopo gli episodi violenti: centro presidiato dai militari. Raffica di controlli e identificazioni - Secondo alcuni testimoni ascoltati in queste ore dai militari, a scatenare tutto sarebbe stato un italiano di circa 50 anni che avrebbe colpito, addirittura con un bicchiere sulla testa, una ragazza. Come scrive ilgazzettino.it