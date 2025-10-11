Rissa tra minori con i coltelli davanti alla scuola a Forlì 5 feriti

Feedpress.me | 11 ott 2025

E’ di cinque feriti, di cui uno in condizioni più serie ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena, il bilancio della violenta rissa scoppiata questa mattina davanti all’istituto professionale Ruffilli di Forlì, in via Romanello. L’episodio, avvenuto intorno alle 8, ha coinvolto almeno cinque studenti minorenni dello stesso istituto. Secondo le prime informazioni, durante la colluttazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

