Rissa sfiorata al Grande Fratello | tensione alle stelle tra gieffini

Omer Elomeri e Jonas Pepe quasi alle mani nella casa del GF: ecco cosa è successo davvero dopo l'uscita di Anita Mazzotta Hai mai visto una scintilla trasformarsi quasi in un incendio? Al Grande Fratello, è bastato un attimo per sfiorare il caos. Dopo l'uscita improvvisa di Anita Mazzotta, costretta ad abbandonare la casa per motivi familiari, il clima si è fatto malinconico. Lacrime, abbracci, e momenti di conforto tra coinquilini. Ma la calma è durata poco. Durante il pranzo, mentre alcuni concorrenti erano a tavola, dalle casse si sono alzate urla provenienti dalla cucina. La regia non ha esitato: telecamere puntate su Omer Elomeri e Jonas Pepe, protagonisti di un violento scontro verbale.

