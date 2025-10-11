Rissa sfiorata al Grande Fratello | tensione alle stelle tra gieffini

Gossipnews.tv | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Omer Elomeri e Jonas Pepe quasi alle mani nella casa del GF: ecco cosa è successo davvero dopo l’uscita di Anita Mazzotta Hai mai visto una scintilla trasformarsi quasi in un incendio? Al Grande Fratello, è bastato un attimo per sfiorare il caos. Dopo l’uscita improvvisa di Anita Mazzotta, costretta ad abbandonare la casa per motivi familiari, il clima si è fatto malinconico. Lacrime, abbracci, e momenti di conforto tra coinquilini. Ma la calma è durata poco. Durante il pranzo, mentre alcuni concorrenti erano a tavola, dalle casse si sono alzate urla provenienti dalla cucina. La regia non ha esitato: telecamere puntate su Omer Elomeri e Jonas Pepe, protagonisti di un violento scontro verbale. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

rissa sfiorata al grande fratello tensione alle stelle tra gieffini

© Gossipnews.tv - Rissa sfiorata al Grande Fratello: tensione alle stelle tra gieffini

In questa notizia si parla di: rissa - sfiorata

Us Open, scoppia la lite sotto rete: rissa sfiorata tra Ostapenko e Townsend

Panico in volo: lottatore di MMA perde le staffe, rissa sfiorata

Rissa sfiorata e saracinesca vandalizzata

rissa sfiorata grande fratelloGrande Fratello, rissa sfiorata tra Omer e Jonas: "Attenti alle parole che usate con me", la regia interviene! - Grande Fratello, rissa sfiorata tra Omer e Jonas: "Attenti alle parole che usate con me", la regia interviene! Secondo msn.com

rissa sfiorata grande fratelloGrande Fratello, sfiorata la rissa tra Omer e Jonas: ecco cosa è successo (Video) - Probabilmente complice il clima di tenzione all'interno della casa del Grande Fratello per l'uscita di Anita Mazzotta , gli umori degli inqu ... Da isaechia.it

Cerca Video su questo argomento: Rissa Sfiorata Grande Fratello