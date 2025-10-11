Rissa minori davanti a scuola | 5 feriti

16.30 E' di cinque feriti, di cui uno grave, il bilancio della rissa scoppiata davanti a un istituto professionale di Forlì tra studenti minorenni. Durante la violenta lite qualcuno ha tirato fuori dei coltelli, ma all'arrivo della polizia non sono stati trovati. Quattro giovani sono finiti in ospedale a Forlì, mentre il ferito in condizioni più serie,pare con lesioni a una gamba, è stato trasferito a Cesena. La lite sarebbe l'esito di tensioni già esistenti tra due gruppi di ragazzi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it