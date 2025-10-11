Rissa e coltellate tra studenti Zattini Ascom | Episodio molto grave servono i metal detector a scuola

"Quanto accaduto è un episodio gravissimo, che purtroppo dimostra che non avessimo parlato a vanvera: la sicurezza deve diventare una priorità, sia a livello locale che nazionale". Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio Forlì, si dice "estremamente preoccupato" per la rissa accaduta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it