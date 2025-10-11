Rissa e coltellate tra studenti Zattini Ascom | Episodio molto grave servono i metal detector a scuola
"Quanto accaduto è un episodio gravissimo, che purtroppo dimostra che non avessimo parlato a vanvera: la sicurezza deve diventare una priorità, sia a livello locale che nazionale". Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio Forlì, si dice "estremamente preoccupato" per la rissa accaduta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: rissa - coltellate
Rovigo, rissa in centro a coltellate e cocci di bottiglia: ucciso un 23enne
Rovigo, rissa a coltellate e cocci di bottiglia: ucciso 23enne
Rovigo, rissa a coltellate e cocci di bottiglia: ucciso un 23enne
Leggi l'articolo - Dal Nord Ovest - Rissa tra automobilisti a un semaforo finisce a coltellate #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella - facebook.com Vai su Facebook
Rissa tra donne nel Napoletano, in 3 ferite a coltellate a #san giorgio a cremano - X Vai su X
Forlì, sanguinosa rissa a coltellate davanti alla scuola: un giovane ferito in ospedale - Gallery - Una mattinata ad altissima tensione nella prima mattinata di oggi davanti all’Istituto Ruffilli di Forlì. Scrive corriereromagna.it
Rissa tra stranieri a Capaccio finisce a coltellate - Violenta rissa nella notte a Capaccio Scalo, in provincia di Salerno, tra cittadini egiziani: un giovane è rimasto ferito con diverse coltellate alle braccia, mentre un connazionale è stato fermato ... Lo riporta ansa.it