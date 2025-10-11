rissa al grande fratello omer e jonas vengono separati

Weekend di tensione nella casa del Grande Fratello, dove finalmente succede qualcosa. Dopo giorni di risate, feste, confidenze e riflessioni da sbadigli, in cucina scoppia il finimondo: rissa tra Omer e Jonas, che costringono gli altri inquilini ad intervenire per separarli. La regia della casa non li sta inquadrando, ma la lite tra i due si sente da ogni angolo di casa, con Matteo che, seduto a tavola insieme agli altri, li invita a calmarsi: “Dai raga’, basta!”. A questo punto anche le telecamere puntano sui due, nel momento in cui vengono però fisicamente separati. Vuoi fare l’uomo? Vieni a farmi vedere che uomo sei sbotta Omer. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

