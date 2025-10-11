Rissa al Grande Fratello Omer e Jonas vengono separati
Weekend di tensione nella casa del Grande Fratello, dove finalmente succede qualcosa. Dopo giorni di risate, feste, confidenze e riflessioni da sbadigli, in cucina scoppia il finimondo: rissa tra Omer e Jonas, che costringono gli altri inquilini ad intervenire per separarli. La regia della casa non li sta inquadrando, ma la lite tra i due si sente da ogni angolo di casa, con Matteo che, seduto a tavola insieme agli altri, li invita a calmarsi: “Dai raga’, basta!”. A questo punto anche le telecamere puntano sui due, nel momento in cui vengono però fisicamente separati. Vuoi fare l’uomo? Vieni a farmi vedere che uomo sei sbotta Omer. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: rissa - grande
Grande Fratello, tensione alle stelle: una battaglia di cuscini scatena la prima rissa
Mirabella Eclano: Tafferugli durante la “Grande Tirata del carro” – i Carabinieri denunciano 9 persone per rissa e resistenza a Pubblico ufficiale
Grande Fratello 2025, rissa sfiorata tra Jonas e Omer: la regia censura
Rissa sfiorata tra Jonas e Omer: la regia censura. #GrandeFratello - X Vai su X
Rissa alla “Grande Tirata del Carro”: nove denunciati a Mirabella Eclano Momenti di tensione durante le fasi finali della storica manifestazione di Mirabella Eclano. Alcuni giovani, in evidente stato di ebbrezza, sono venuti alle mani poco prima dell’ingresso de - facebook.com Vai su Facebook
Rissa al Grande Fratello, Omer e Jonas vengono separati - Rissa nella casa del Grande Fratello 2025 tra Omer Elomari e Jonas (Matteo Pepe). Come scrive davidemaggio.it
Grande Fratello, sfiorata la rissa tra Omer e Jonas: ecco cosa è successo (Video) - Probabilmente complice il clima di tenzione all'interno della casa del Grande Fratello per l'uscita di Anita Mazzotta , gli umori degli inqu ... Si legge su isaechia.it