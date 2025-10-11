Rissa a Viareggio | denunciati 10 ragazzi

I carabinieri della stazione di Marina di Pietrasanta (Lucca) hanno concluso un'articolata attività investigativa denunciando in stato di libertà più di dieci persone, tutti ragazzi tra i 18 e i 24 anni, ritenute responsabili di una rissa tra giovani avvenuta a luglio 2025 a Viareggio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

rissa a viareggio denunciati 10 ragazzi

