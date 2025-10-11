Svelata l’identità del cadavere di una donna ritrovato 21 anni fa su una spiaggia olandese. Si chiama Eva Maria Pommer la 35enne tedesca che nel 2004 venne ritrovata morta in riva al mare sulle coste dell’Olanda. Come scrive Fanpage, “si tratta della quarta persona ignota a cui è stato dato un nome grazie a una vasta operazione di polizia internazionale chiamata Identify Me”. Secondo quanto scrive la Bbc, il caso si è risolto grazie ad una soffiata, anche se la cause della morte di quella che venne definita “la donna con le chiavi tedesche” non è ancora stata resa nota. Identify My è una campagna pubblica dell’Interpol lanciata nel 2023 nei paesi europei per scoprire dettagli sull’identità di donne che sono state uccise in circostanze inspiegabili o sospette. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Risolto il mistero della “donna con le chiavi tedesche”: “Il suo cadavere fu trovato 21 anni fa su una spiaggia, la svolta grazie a una soffiata”