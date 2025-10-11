Riscaldamento a Bergamo quando si accendono i termosifoni e le regole del 2025

A partire da mercoledì 15 ottobre 2025, anche i cittadini di Bergamo potranno accendere i riscaldamenti. La città rientra nella zona climatica E, come la maggior parte delle province del Nord Italia. In questa fascia, gli impianti termici possono restare accesi fino al 15 aprile 2026, per un massimo di 14 ore giornaliere. Gli orari di accensione consentiti vanno dalle 5:00 alle 23:00, con la possibilità di regolare il funzionamento in base alle esigenze domestiche o condominiali. La normativa, contenuta nel D.P.R. 74 del 2013, stabilisce i criteri per la gestione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici, definendo anche le temperature massime consentite. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Riscaldamento a Bergamo, quando si accendono i termosifoni e le regole del 2025

riscaldamento - bergamo

