Iniziati i lavori del primo stralcio di riqualificazione e riorganizzazione della viabilità di via Egisto Ricci, nel cuore del centro abitato di Sogliano, nel tratto tra le vie Roma e Fratelli Cervi. Un investimento di 700mila euro, finanziato dall’Amministrazione, che rappresenta un passo decisivo verso un centro urbano più ordinato, sicuro e accogliente. Il progetto, affidato all’impresa Mattei Lavori Edili e Stradali di Villa Verucchio, prevede un’importante opera di riordino estetico e funzionale della carreggiata e delle sue pertinenze, con la realizzazione di nuove pavimentazioni, stalli di sosta riorganizzati e marciapiedi più ampi e accessibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riqualificazione della viabilità. Iniziati i lavori in via Egisto Ricci