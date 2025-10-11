Riqualificazione della viabilità Iniziati i lavori in via Egisto Ricci
Iniziati i lavori del primo stralcio di riqualificazione e riorganizzazione della viabilità di via Egisto Ricci, nel cuore del centro abitato di Sogliano, nel tratto tra le vie Roma e Fratelli Cervi. Un investimento di 700mila euro, finanziato dall’Amministrazione, che rappresenta un passo decisivo verso un centro urbano più ordinato, sicuro e accogliente. Il progetto, affidato all’impresa Mattei Lavori Edili e Stradali di Villa Verucchio, prevede un’importante opera di riordino estetico e funzionale della carreggiata e delle sue pertinenze, con la realizzazione di nuove pavimentazioni, stalli di sosta riorganizzati e marciapiedi più ampi e accessibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: riqualificazione - viabilit
CATANIA – PIANO VIABILITÀ SU STRADE PROVINCIALI: 10 MILIONI DI EURO PER LA MESSA IN SICUREZZA La Regione Siciliana ha destinato quasi 10 milioni di euro alla Città Metropolitana di Catania per interventi di riqualificazione e messa in sicurezz - facebook.com Vai su Facebook
Riqualificazione della viabilità. Iniziati i lavori in via Egisto Ricci - Iniziati i lavori del primo stralcio di riqualificazione e riorganizzazione della viabilità di via Egisto Ricci, nel cuore del ... Come scrive msn.com
Complesso sportivo, iniziati i lavori di riqualificazione attesi da tempo - FOIANOSono partiti nei giorni scorsi gli importanti lavori di riqualificazione e ammodernamento del complesso sportivo comunale di Foiano della Chiana, un’opera dal valore complessivo di 650mila euro, ... lanazione.it scrive