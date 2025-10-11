Riprese sulla costa ravennate per il nuovo videoclip di Pia Tuccitto | È inutile parlare

È uscito il brano "È inutile parlare", il nuovo singolo della cantautrice Pia Tuccitto. "È inutile parlare" è la descrizione dell’amore che passa all’inizio nell’attesa della persona amata “.entrerai nella mia stanza ed io sono lì che aspetto.” e poi arriva all’intreccio di due corpi che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it