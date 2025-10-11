Riposto conclusi gli interventi di messa in sicurezza del torrente Babbo-Cozzi
Si sono conclusi a Riposto gli interventi di messa in sicurezza del torrente Babbo-Cozzi, finanziati ed eseguiti dalla Protezione civile regionale in seguito agli eventi alluvionali che, il 13 novembre dello scorso anno, avevano provocato gravi danni e criticità idrauliche in diverse aree del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
