ripartenza di vent moto dai 50 cc

L'azienda tutta italiana specializzata in piccole cilindrate riparte con un nuovo assetto societario. Dopo la prova di affidabilità dimostrata alla recente Sei Giorni, Vent punta su R&D e gamma rinnovata con debutto atteso a Eicma 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La Mia Moto: tutte - L’italiana Vent ha due modelli in gamma, l’enduro Baja e la motard Derapage, entrambe proposte con motorizzazioni da 125 cc a 4 tempi e 50 cc a 2 tempi. Segnala gazzetta.it

