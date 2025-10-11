Una nuova sede per gli scalpellini della Valle Del Reno. Oggi si terrà l’inaugurazione del nuovo spazio operativo dell’associazione Fulvio Ciancabilla, di cui la bottega per la lavorazione della pietra arenaria fa parte, messo a disposizione dal Comune di Vergato. L’appuntamento è per le ore 15, presso l’ex scuola elementare di Riola in via Bontà 4, quando i saluti del presidente dell’associazione Stefano Vannini, di Giuseppe Argentieri e Franco Rubini, sindaci di Vergato e Grizzana Morandi, apriranno i lavori. A seguire, interverranno Elena Vincenzi, project manager del progetto Pnnr ‘Da Campolo l’ arte si fa Scola’, Luca Roversi, direttore dell’ Istituto Professionale Edile e Duccio Caccioni, presidente della commissione De. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riola accoglie gli scalpellini nell’ex scuola