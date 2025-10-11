Rinvenuti con 330 grammi di cocaina | dissequestrata auto di una società di noleggio caudina
Tempo di lettura: < 1 minuto Il Pm della Procura presso il Tribunale di Benevento, nei giorni scorsi, accogliendo l’istanza presentata dall’Avvocato Vittorio Fucci, ha disposto il dissequestro dell’auto di una società di noleggio caudina, che era stata sequestrata al momento dell’arresto di C. I., 28 anni di Benevento, e A. D. G., 61 anni di Benevento, che furono rinvenuti lo scorso luglio nei pressi di Castel del Lago con 330 grammi di cocaina sotto il sedile dell’auto. Come si ricorderà l’auto era stata noleggiata da una società di noleggio caudina. Oggi il Pm, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci, ha disposto il dissequestro dell’auto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
