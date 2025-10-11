rinnovi inter il futuro passa dai prolungamenti di frattesi e di carlos augusto al centro dei riflettori

Inter News 24 Rinnovi Inter, la società lavora al prolungamento del contratto dei due giocatori chiave della formazione di Chivu: cosa filtra da Appiano. Mentre l’Inter è impegnata in amichevoli e con molti giocatori sparsi per le Nazionali, in Viale della Liberazione si lavora anche sui rinnovi, con due casi particolarmente discussi: Frattesi e Carlos Augusto. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i rinnovi contrattuali di Davide Frattesi e Carlos Augusto sono in cima alla lista delle priorità della dirigenza nerazzurra. Tuttavia, le situazioni di questi due calciatori sono molto diverse tra loro, con Frattesi che sembra essere la questione più delicata. 🔗 Leggi su Internews24.com

