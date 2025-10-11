A un mese e mezzo dall’inizio del via ufficiale, il bilancio della stagione della Pistoiese è senza dubbio positivo. Merito dei risultati sportivi, al netto dei tre punti di ritardo dalla vetta che al momento ’pesano’ poco, ma anche dell’entusiasmo che si è tornato a respirare in città attorno ai colori arancioni. All’eccellente riscontro della campagna abbonamenti sono infatti seguiti numeri positivi per quanto riguarda il pubblico sia in casa che in trasferta. C’è poi il settore giovanile, con le tante compagini arancioni che nelle scorse settimane hanno iniziato i propri campionati di categoria, potendo finalmente fare affidamento su una ‘casa base’ come Pistoia Ovest. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rinnovato entusiasmo, a caccia del salto