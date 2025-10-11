In una quieta domenica mattina imbattersi sul Corriere web in un reportage di Marta Serafini da Odessa. E’ arrivato un treno dal Kursk, carico di 1.500 sacchi. 1.500 caduti ucraini ritornati a casa. Ragazzi fra 25 e i 35 anni. Su ogni sacco un numero. Si lavora ostinatamente a identificarli, da un particolare, dal Dna, per ridarli almeno alle famiglie. Ci sono anche le foto, da Odessa: e leggo e capisco che farei meglio a fermarmi, ma non posso. Una frase mi colpisce come una lama, sollevando un ricordo. Dice dell’odore di quel treno, che rimarrà addosso per sempre a chi lo sente. L’odore della carne che si disfa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Rinnegando il pensiero di quell'alba. Lettera da una lama tagliente