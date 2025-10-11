Rinderknech completa la favola familiare a Shanghai Rimonta Medvedev e sfiderà il cugino Vacherot

Sarà un affare di famiglia la finale del Masters 1000 di Shanghai. Si completa la favola in terra cinese, con Arthur Rinderknech che raggiunge nell’ultimo atto il cugino Valentin Vacherot in quella che è una delle finali più incredibili della storia del tennis. Per la terza volta in una finale di un 1000 si affrontano due giocatori al di fuori della Top-50, con addirittura il monegasco che era fuori dai primi 200. Una storia emozionante e romantica, visto che a giocarsi il titolo saranno anche due cugini. Rinderknech è riuscito a rimontare in semifinale Daniil Medvedev, imponendosi con il punteggio di 4-6 6-2 6-4 dopo due ore e mezza di gioco e dopo l’ennesima prestazione incredibile dei suoi ultimi dieci giorni, dove è riuscito a battere prima Zverev, poi Lehecka, Auger-Aliassime ed infine il russo, che sembrava essersi ritrovato sul cemento di Shanghai e che invece deve rimandare ancora una volta il ritorno al successo in un 1000 (l’ultimo a Roma nel 2023). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rinderknech completa la favola familiare a Shanghai. Rimonta Medvedev e sfiderà il cugino Vacherot

