La squadra, già penalizzata di 12 punti, fa quel che può. E la curva est la incita: patiscono una situazione indipendente dalla loro volontà. Perché non è chiaro chi ci sia dietro i nuovi padroni del club e come abbiano potuto concludere l'acquisto dalla ex proprietaria Di Salvo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rimini, la nuova proprietà non si è ancora rivelata. E i tifosi contestano. Anche con ironia