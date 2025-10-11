Rimini la nuova proprietà non si è ancora rivelata E i tifosi contestano Anche con ironia
La squadra, già penalizzata di 12 punti, fa quel che può. E la curva est la incita: patiscono una situazione indipendente dalla loro volontà. Perché non è chiaro chi ci sia dietro i nuovi padroni del club e come abbiano potuto concludere l'acquisto dalla ex proprietaria Di Salvo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: rimini - nuova
Italia Viva svela il nuovo direttivo per il territorio di Rimini e San Marino: “L’inizio di una nuova era”
Rimini, riappare Stefania Di Salvo: "La nuova proprietà è in regola"
Meeting Rimini, Fumarola (Cisl): Nella prossima Manovra serve nuova politica espansiva dei redditi
Ren-Auto Rimini Happy Basket-Nuova Virtus Cesena, pre gara con Coach Andrea Maghelli Le parole di Coach Andrea Maghelli alla vigilia della seconda giornata di campionato contro Nuova Virtus Cesena, in programma sabato 11 ottobre alle ore 19.45 - facebook.com Vai su Facebook
Rimini, la Curva Est tuona: "Nuova proprietà come la mucillagine. Vendete e andatevene" - In casa Rimini la tensione fra la tifoseria e la proprietà continua a persistere nonostante arrivino spiragli di luce sul fronte della fideiussione e dei pagamenti degli stipendi che andrebbero a ... Da tuttomercatoweb.com