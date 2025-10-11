Rilasceremo i nuovi Sinwar prepariamoci alla prossima guerra contro Israele Parla Kedar
Mordechai Kedar oltre al raro dono di vedere prima ci vede anche lungo. Il 13 aprile 2023 pubblicò un articolo dal titolo “‘Morte a Israele’: il piano iraniano per attaccare Israele”. Sei mesi prim. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
“Rilasceremo i nuovi Sinwar, prepariamoci alla prossima guerra contro Israele”. Parla Kedar - “Poi Yahya Sinwar, che citò il mio articolo prima del 7 ottobre, fece di testa sua e anticipò la guerra” dice Kedar al Foglio. Secondo ilfoglio.it