Rigori serata maledetta! Haaland ne sbaglia uno due volte Flop anche di CR7 Retegui e Ferràn Torres
Spagna, Norvegia, Italia e Portogallo sfortunate dal dischetto (ma tutte vincenti). Paradossalmente l'unico penalty andato a segno è quello del lettone Gutkovskis, ma la sua nazionale non va oltre il 2-2 con Andorra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: rigori - serata
Ravezzani: “Milan, negati tre rigori. Serata folle di Var e arbitro”
In una serata di rigori dati, tolti e sbagliati Pinamonti regala al Sassuolo la prima vittoria esterna in stagione! Il Verona non riesce a sbloccarsi e ora la panchina di Zanetti inizia a tremare! Qui gli highlights del match https://generationsport.it/2025/10/03/hella - facebook.com Vai su Facebook
BEFFA #ITALIA, SI FA RIMONTARE DA #CUBA CON 2 RIGORI La serata degli #Azzurri sembrava essere iniziata nel migliore dei modi con il doppio vantaggio di #Natali e #Iddrissou. Due ammonizioni dello stesso Iddrissou nel giro di 9 minuti, però, cost - X Vai su X
Rigori, serata maledetta! Haaland ne sbaglia uno... due volte. Flop anche di CR7, Retegui e Ferràn Torres - Paradossalmente l'unico penalty andato a segno è quello del lettone Gutkovskis, ma la sua nazionale non va oltre il ... msn.com scrive
Haaland come Dovbyk, sbaglia due rigori in un minuto: il precedente meno di dieci giorni fa. Ecco cosa è successo - A poco più di una settimana dal doppio errore di Dovbyk, nella partita di qualificazione ai Mondiali Norvegia- Come scrive msn.com