Rigori serata maledetta! Haaland ne sbaglia uno due volte Flop anche di CR7 Retegui e Ferràn Torres

Spagna, Norvegia, Italia e Portogallo sfortunate dal dischetto (ma tutte vincenti). Paradossalmente l'unico penalty andato a segno è quello del lettone Gutkovskis, ma la sua nazionale non va oltre il 2-2 con Andorra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

