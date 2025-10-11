Rigopiano processo d’appello bis Le famiglie delle vittime chiedono cinquanta milioni di risarcimento
"La Regione Abruzzo preveda in bilancio 50 milioni di euro per risarcire le vittime della tragedia di Rigopiano". Cinquanta milioni per le 29 vite spazzate via da un inferno di neve e detriti il 18 gennaio 2017. Tra loro anche il ternano Alessandro Riccetti, dipendente di quel resort che si trasformò in una trappola mortale. Ieri, nell’aula degli Affreschi ha preso il via il processo di appello bis per sei dirigenti della Regione Abruzzo e per altri quattro imputati ovvero l’ex sindaco di Farindola, due dirigenti della Provincia di Pescara e un tecnico comunale. I funzionari del Servizio di Protezione civile della Regione, nei primi due gradi di giudizio, erano stati assolti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
