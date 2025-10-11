Riformare un sistema per migliorare il lavoro

Ilrestodelcarlino.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziato ieri, al Palacongressi di Rimini, il 126° ‘Congresso nazionale dei medici di medicina interna’ organizzato dalla Società italiana di medicina interna (Simi). L’evento, che si concluderà domani, ha come focus la medicina interna, il suo rapporto tra ospedale, territorio e il percorso assistenziale. Il settore – secondo quanto dichiara il Simi – deve attuare una trasformazione necessaria. L’obiettivo? Migliorare il processo di dimissione dei pazienti dagli ospedali, rafforzando l’assistenza domiciliare, riducendo le riammissioni e assicurando un supporto continuo. "Il messaggio è di trasversalità e connessione – spiega Nicola Montano, presidente Simi –, questi sono gli unici strumenti per affrontare criticità che non vanno risolte solo investendo più risorse, ma con una ri-formazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

riformare un sistema per migliorare il lavoro

© Ilrestodelcarlino.it - "Riformare un sistema per migliorare il lavoro"

In questa notizia si parla di: riformare - sistema

Immigrazione, l’Ue sceglie la linea dura. Brunner: “Riformare il sistema”

L'attualità di Ruffilli. Come riformare il sistema italiano? Il grande politologo può insegnare ancora molto

Guzman: "Il debito è una trappola per i Paesi poveri, necessario riformare il sistema"

riformare sistema migliorare lavoro"Riformare un sistema per migliorare il lavoro" - È iniziato ieri, al Palacongressi di Rimini, il 126° ‘Congresso nazionale dei medici di medicina interna’ organizzato dalla Società ... Segnala msn.com

riformare sistema migliorare lavoroRiformare l'istruzione: la necessità di un cambiamento radicale - La crisi dell'istruzione è reale e richiede un cambio di rotta radicale. Secondo notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Riformare Sistema Migliorare Lavoro