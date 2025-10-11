riformare un sistema per migliorare il lavoro

È iniziato ieri, al Palacongressi di Rimini, il 126° ‘Congresso nazionale dei medici di medicina interna’ organizzato dalla Società italiana di medicina interna (Simi). L’evento, che si concluderà domani, ha come focus la medicina interna, il suo rapporto tra ospedale, territorio e il percorso assistenziale. Il settore – secondo quanto dichiara il Simi – deve attuare una trasformazione necessaria. L’obiettivo? Migliorare il processo di dimissione dei pazienti dagli ospedali, rafforzando l’assistenza domiciliare, riducendo le riammissioni e assicurando un supporto continuo. "Il messaggio è di trasversalità e connessione – spiega Nicola Montano, presidente Simi –, questi sono gli unici strumenti per affrontare criticità che non vanno risolte solo investendo più risorse, ma con una ri-formazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

