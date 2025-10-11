Riforma delle elezioni comunali | la falsa semplificazione che tradisce trent’anni di democrazia locale e compromette la sovranità popolare

La possibilità di eleggere un sindaco con il 40% dei voti validi – quindi, potenzialmente, con una minoranza assoluta dei votanti reali – introduce un paradosso: un governo locale forte ma poco legittimato. Il premio di maggioranza fisso del 60% rischia di generare maggioranze artificiali, sproporzi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Riforma delle elezioni comunali: la falsa semplificazione che tradisce trent’anni di democrazia locale e compromette la sovranità popolare

