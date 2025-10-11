Riduzione rischio idraulico | Al lavoro in via Cimatti
Proseguono i lavori per la riduzione del rischio idraulico. Nella giornata di ieri il sindaco Massimo Isola ha relazionato tramite sui propri canali social sull’andamento delle operazioni in corso in via Cimatti, nella quale è stata prorogata fino al 17 ottobre la modifica alla viabilità con divieto di transito tra via Santa Lucia e il Ponte della circonvallazione, dalle 8,30 alle 19. "Nell’area di regimazione, sono contemporaneamente operativi diversi cantieri – ha scritto il primo cittadino –. Una ditta sta realizzando la strada lungo il rilevato arginale, utile per il passaggio dei mezzi pesanti, e un’altra impresa si sta occupando della pulizia dei terreni acquisiti dal Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
