Ricostruzione post alluvione a Predappio torna agibile la Provinciale 47 danneggiata da due frane

Forlitoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riapre completamente al traffico la Strada provinciale 47 all’altezza di Predappio Alta, una delle frazioni più importanti di Predappio, in provincia di Forlì-Cesena. Si è, infatti, conclusa in questi giorni, all’ingresso dell’abitato, una prima parte di interventi strutturali di ripristino e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

