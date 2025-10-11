Ricostruzione post alluvione a Predappio torna agibile la Provinciale 47 danneggiata da due frane

Riapre completamente al traffico la Strada provinciale 47 all’altezza di Predappio Alta, una delle frazioni più importanti di Predappio, in provincia di Forlì-Cesena. Si è, infatti, conclusa in questi giorni, all’ingresso dell’abitato, una prima parte di interventi strutturali di ripristino e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Ricostruzione post-sisma, Bolletta (Dsp): «Fino ad oggi solo passerelle politiche»

Per la Statale 67 un piano di 24 milioni per la ricostruzione post- alluvione

Oltre 110 milioni per quasi 500 cantieri. Al via il secondo stralcio del Piano per la ricostruzione post alluvione

Ricostruzione post #alluvione. A Riccardina #Budrio (BO) cantiere da 3 mln manutenzione straordinaria Idice. Da maggio 2023 14 gli interventi,molti conclusi, per 70,7 mln. @ManuRontini: "Mai smesso lavorare per risolvere situazione complessa"

La strada intrapresa è quella giusta. È più che raddoppiato il monte dei contributi rilasciati per la ricostruzione post sisma dell'Aquila. A settembre infatti sono stati erogati buoni contributo per 34 milioni e 133mila euro, contro i 14 milioni e mezzo di euro del me

Predappio Alta, lavori post alluvione: riaperta al traffico la Sp 47 - Riapre completamente al traffico la Strada provinciale 47 all'altezza di Predappio Alta,.

Alluvioni 2023 e 2024: i termini e i rimborsi per le delocalizzazioni - Il Commissario Straordinario della Protezione Civile Curcio ha disposto l'aggiornamento della stima dei fabbisogni finanziari per la ricostruzione ...