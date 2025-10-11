Ricorso sulla vendita di San Siro il Tar respinge la richiesta

Il Tar della Lombardia ha respinto la richiesta di sospensione degli effetti della delibera del Comune di Milano sulla vendita dello stadio Meazza a Inter e Milan, avanzata dall'Associazione Gruppo Verde San Siro. L'udienza è stata fissata per l'11 novembre. Assistita dai legali Stefano Nespor e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

ricorso vendita san siroSan Siro, cittadini e ambientalisti chiedono al Tar di annullare la delibera di vendita. Istanza respinta - Nel mirino dell’associazione Gruppo Verde San Siro e oltre cento abitanti della zona la misura approvata lo scorso settembre dal Consiglio comunale relativa alla vendita dello stadio a Inter e Milan ... Secondo ilgiorno.it

