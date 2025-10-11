Ricorda gli avvertimenti ricevuti all' incontro e l' anziana sventa la truffa del finto carabiniere
Grazie al suo sangue freddo e alla grande lucidità, un'anziana residente a Sona ha sventato il tentativo di truffa messo in atto ai suoi danni da parte di un malvivente, che si era finto carabiniere. La donna, alcuni giorni fa, era stata contattata telefonicamente sul proprio numero fisso da un. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: ricorda - avvertimenti
Il candidato a presidente della Regione Veneto Giovanni Manildo ricorda la #tragediadelvajont come un avvertimento per il futuro. Leggi l'articolo completo al link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook