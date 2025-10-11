Richiamata dal mercato questa mozzarella | non va mangiata buttatela subito

Temporeale.info | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mozzarella piuttosto diffusa in commercio viene ritirata, l’avviso ufficiale va preso sul serio: pericoli per la salute La specificità della cucina italiana e la bontà delle materie prime fanno sì che tutto il mondo ci invidi una vasta serie di alimenti, diventati iconici in tutto il mondo per il loro sapore imbattibile. Ce ne. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

richiamata dal mercato questa mozzarella non va mangiata buttatela subito

© Temporeale.info - Richiamata dal mercato questa mozzarella: non va mangiata, buttatela subito

In questa notizia si parla di: richiamata - mercato

Mozzarella, richiamata in massa la marca più acquistata: cosa è stato trovato, buttala subito - Il Ministero della Salute ha emesso un richiamo urgente riguardante cinque lotti di mozzarella per corpi metallici estranei . Segnala blitzquotidiano.it

Mozzarella per pizza richiamata dal commercio per latte inquinato: rischio chimico per i consumatori - Un lotto di mozzarella per pizza in busta è stato ritirato dal commercio in via precauzionale per un possibile rischio chimico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di latte inquinato. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Richiamata Mercato Mozzarella Mangiata