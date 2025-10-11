Ricerca si rafforza la collaborazione tra Istituto Spallanzani e Issnaf

Ildenaro.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Settimana della Scienza e la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, svoltesi allo Spallanzani dal 19 al 26 settembre, sono state l’occasione per rafforzare e rilanciare la collaborazione tra l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” e l’Issnaf (Italian Scientists & Scholars in North America Foundation). Nell’occasione, infatti, lo Spallanzani ha ricevuto la visita di Chiara Telli, giovane ingegnere spaziale che ha raccontato la sua esperienza umana e professionale negli Stati Uniti, nonché numerose testimonianze video di ricercatori italiani in Nord America, tra le quali quella dell’Ing. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ricerca - rafforza

Ricerca: Gasparri, 'Fi riferimento, serve sinergia pubblico-privato e visione europea' - "In un momento così delicato per il nostro Paese, Forza Italia si propone sempre più come punto di riferimento per il mondo della ricerca, per gli istituti, le imprese e i ... Segnala msn.com

ricerca rafforza collaborazione istitutoSpallanzani e Issnaf rafforzano la loro collaborazione - La Settimana della Scienza e la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, svoltesi allo Spallanzani dal 19 al 26 settembre, sono state l'occasione per rafforzare e rilanciare ... Come scrive dire.it

Cerca Video su questo argomento: Ricerca Rafforza Collaborazione Istituto